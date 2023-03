Une experte de l’ONU dénonce le détournement des technologies de surveillance antiterroristes

Les États et les acteurs privés utilisent la rhétorique de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité pour justifier et accélérer le déploiement et le transfert de nouvelles technologies de surveillance à haut risque, sans réglementation, et à un coût énorme pour les droits de l’homme, a déploré mardi une experte indépendante des Nations Unies.



Lire l'article complet