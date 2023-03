Burundi. Libérez cinq défenseur·e·s des droits humains

par Amnesty International

Les autorités burundaises devraient immédiatement et sans condition remettre en liberté cinq défenseur·e·s des droits humains arrêtés arbitrairement le 14 février 2023 et abandonner les charges sans fondement qui pèsent sur eux, ont déclaré aujourd'hui Amnesty International, l'Initiative pour les droits humains au Burundi et Human Rights Watch. Les cinq défenseur·e·s des droits humains sont accusés



