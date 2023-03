Burundi : Libérez cinq défenseurs des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image De gauche à droite, Sonia Ndikumasabo, Prosper Runyange, Sylvana Inamahoro, Audace Havyarimana et Marie Emerusabe. © 2023 Privé Les autorités burundaises devraient immédiatement et sans condition remettre en liberté cinq défenseurs des droits humains arrêtés arbitrairement le 14 février 2023 et abandonner les charges sans fondement qui pèsent sur eux, ont déclaré aujourd’hui Amnesty International, l’Initiative pour les droits humains au Burundi et Human Rights Watch. Les cinq défenseurs des droits humains sont accusés de rébellion ainsi que d’atteinte à la sûreté intérieure…



