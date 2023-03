Arabie saoudite. Les bénéfices records d’Aramco doivent servir à financer une transition mondiale vers les énergies renouvelables

par Amnesty International

Les 150 milliards d'euros de bénéfices annuels annoncés le 12 mars 2023 par Saudi Aramco, entreprise pétrolière détenue en grande partie par l'État saoudien, bénéfices records jamais réalisés par une entreprise en un an, devraient servir à financer une transition vers les énergies renouvelables fondée sur les droits humains, a déclaré Amnesty International. Agnès Callamard, secrétaire générale […]



