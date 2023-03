Coupe du monde de la FIFA. Lettre ouverte soutenue par un million de signatures réclamant justice pour les travailleurs·euses victimes de violations

par Amnesty International

La FIFA s'est vue remettre une lettre assortie d'une pétition ayant recueilli plus d'un million de signatures – ainsi que des maillots de football personnalisés – lui demandant d'indemniser les travailleurs·euses migrants victimes de terribles violations des droits humains dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.



