En Tunisie, les cases de la check-list autoritaire commencent à être cochées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Manifestation contre les politiques du président tunisien Kais Saied à Tunis, le 14 janvier 2023. © 2023 Yassine Mahjoub/NurPhoto via AP Images Que reste-t-il des acquis de la révolution tunisienne de 2011 en matière de droits humains ? Depuis que le président Kais Said s’est arrogé des pouvoirs extraordinaires en juillet 2021, la question est ouverte. En regardant des manifestations anti-Saied à Tunis le 14 janvier 2023, le 12ème anniversaire de l'éviction de l'ancien président Zine el-Abidine Ben Ali, j'ai pensé à la façon dont au moins deux de ces acquis ont survécu…



