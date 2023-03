Et si on éliminait les accents… de nos façons de penser ?

On parle beaucoup des accents ces derniers temps, que ce soit pour envisager leur place dans les médias, pour dénoncer les discriminations dont certaines personnes peuvent faire l’objet, ou encore de manière ingénue, pour s’étonner de l’« accent » de l’ancien premier ministre français , Jean Castex.Pour autant, on ne définit jamais l’accent, et on fait souvent comme si la notion s’imposait d’elle-même.Or, elle pose tellement de problèmes aux chercheurs et chercheuses…