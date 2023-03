Côte d’Ivoire : Amnesty International exige la libération immédiate des militants du PPA CI arbitrairement détenus

par Amnesty International

En réaction aux condamnations et détentions arbitraires des membres du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), Firmin Mbala, chercheur au bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de Amnesty International déclare : « Nous appelons par ailleurs les autorités ivoiriennes à garantir des procédures judiciaires justes et équitables et à respecter les droits garantis par les conventions […]



