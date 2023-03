Ukraine : Les risques de la guerre pour les enfants placés en institution

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un jeune garçon marche dans le couloir d'une institution où il vit à Lviv, en Ukraine, le 8 avril 2022. © 2022 Joe Raedle/Getty Images La guerre en Ukraine a eu des conséquences traumatisantes et dévastatrices pour les enfants placés en institution, notamment des transferts forcés vers la Russie et la séparation d’avec leurs familles. L’impact de la guerre sur les enfants placés en institution montre qu’il est urgent de les retirer des institutions et de soutenir la prise en charge familiale et communautaire. Les enfants envoyés en Russie devraient être ramenés chez…



