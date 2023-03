Tunisie. Le discours raciste du président déclenche une vague de violence contre les Africain·e·s Noirs

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes doivent mettre immédiatement fin à la vague d'attaques visant les migrant·e·s africains noirs qui a commencé à déferler sur la Tunisie début février et s'est intensifiée au lendemain des propos racistes et xénophobes tenus par le président Kaïs Saïed le 21 février, a déclaré Amnesty International le 10 mars 2023. Les autorités doivent enquêter



