Tunisie : La violence raciste cible les migrants et réfugiés noirs

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un campement de migrants noirs africains dans une rue de Tunis, en Tunisie. Un grand nombre d’entre eux sont à la recherche d’un abri et de protection face aux attaques les visant. 2 mars 2023. © 2023 AP Photo/Hassene Dridi (Tunis) – La récente tentative du président Kais Saied d'atténuer le grave préjudice causé par son discours du 21 février 2023 aux migrants, demandeurs d'asile et réfugiés noirs africains en Tunisie ne va pas assez loin, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les mesures annoncées le 5 mars sont bien en deçà des actions nécessaires pour mettre…



Lire l'article complet