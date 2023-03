Conférence sur les PMA : les dirigeants s'engagent à mettre en place un « modèle de reprise, de renouveau et de résilience »

La cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (LDC5) s'est achevée jeudi avec l'adoption, a Doha, au Qatar, par les pays de mesures concrètes pour mettre en œuvre le Programme d'action de Doha (DPoA) - qui vise à renouveler et à renforcer les engagements entre les PMA et leurs partenaires de développement - marquant un tournant décisif pour les pays les plus vulnérables du monde.



Lire l'article complet