En Ukraine, António Guterres s’engage à continuer à chercher « des solutions et une paix juste »

En visite en Ukraine ce 8 mars, le chef de l’ONU a prôné une paix juste et rappelé l’action de l’ONU durant le conflit, tant pour maintenir l’aide humanitaire et sécuriser les centrales nucléaires que pour garantir l’exportation des denrées alimentaires et juguler les prix mondiaux grâce à l’Initiative céréalière.



