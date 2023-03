Europe et Asie centrale : la pauvreté et l’exclusion sociale menacent des millions d’enfants (UNICEF)

La pandémie de Covid-19, les catastrophes naturelles et les conflits en cours au cours des deux dernières années ont eu un impact sur le bien-être d’un nombre croissant de familles et d’enfants en Europe et en Asie centrale, les rendant plus vulnérables aux disparités, a alerté jeudi une agence des Nations Unies relevant que « les progrès inégaux dans la région laissent de côté des millions d’enfants vulnérables et pauvres ».



Lire l'article complet