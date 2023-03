Géorgie. Le projet de loi sur les « agents de l’étranger » piétine les droits à la liberté d’expression et d’association

par Amnesty International

Le Parlement géorgien doit rejeter fermement les deux projets de loi dont il débat actuellement, qui obligeraient les particuliers, les organisations de la société civile et les médias à s'enregistrer auprès du ministère de la Justice en tant qu'« agents d'influence étrangère » s'ils reçoivent au moins 20 % de leurs fonds de l'étranger, ont déclaré Human Rights



