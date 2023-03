Turquie. Les poursuites infondées engagées contre quatre éminents défenseur·e·s des droits humains doivent cesser

par Amnesty International

Près de six ans après leur première arrestation, l'ancien président et l'ancienne directrice d'Amnesty International Turquie, ainsi que deux autres défenseur·e·s des droits humains, doivent être enfin acquittés des accusations absurdes dont ils font toujours l'objet, a déclaré Amnesty International à l'approche de la reprise de leur procès le 8 mars à Istanbul.



