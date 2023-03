Liban. La déclaration conjointe présentée lors du Conseil des droits de l’homme demande que les responsables de l’explosion de Beyrouth rendent des comptes

par Amnesty International

En réaction à la déclaration conjointe présentée par l'Australie devant le Conseil des droits de l'homme le 7 mars 2023, qui appelle les autorités libanaises à mener une enquête rapide, indépendante et crédible sur l'explosion du port de Beyrouth, Aya Majzoub, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : […]



