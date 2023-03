Turquie. Le défilé de la Journée internationale des droits des femmes doit pouvoir se dérouler « sans interdiction et sans violences policières »

par Amnesty International

À l'approche du 21e défilé de la Journée internationale des droits des femmes à Istanbul, Amnesty International appelle les autorités turques à ne pas interdire l'événement et à veiller à ce que les personnes y participant soient protégées pendant le défilé, et non pas harcelées et attaquées par la police. « Ces sept dernières années, le défilé […]



