Pakistan. Il faut lever sans délai l’interdiction totale imposée aux manifestations à Lahore

par Amnesty International

En réaction à l'interdiction des « assemblées, réunions, sit-ins, rassemblements, processions, manifestations, protestations et autres activités similaires dans le district de Lahore » décrétée le 8 mars 2023 par le ministère de l'Intérieur pakistanais, Harindrini Corea, chercheuse régionale à Amnesty International sur le droit de manifester, a déclaré : « Le recours à une loi draconienne datant de l'époque coloniale […]



