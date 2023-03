Liban : La crise de l’électricité exacerbe la pauvreté et les inégalités

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Les autorités libanaises manquent à leur devoir de respecter le droit à l’électricité, du fait de la mauvaise gestion de ce secteur depuis des décennies, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 9 mars 2023 “Cut Off From Life Itself” Lebanon’s Failure on the Right to Electricity Download the full report in English Appendices Download the Summary & Recommendations in French Le rapport de 127 pages, intitulé « Cut Off from Life Itself: Lebanon’s Failure on the Right to Electricity » (« Coupés de la vie elle-même : La défaillance…



