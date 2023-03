Réduction des émissions de CO₂ : les trois limites des engagements des entreprises

2

Les engagements des entreprises en matière de réduction des émissions de COdes sept économies les plus avancées au monde sont actuellement sur une trajectoire d’une hausse des températures de 2,7 °C d’ici la fin du siècle. C’est ce qui ressort des derniers travaux de l’organisme à but non lucratif britannique CDP ( ex Carbon Disclosure Project) portant sur 4000 sociétés. On est donc loin des engagements de…