Les droits des femmes sont assiégés, condamne la cheffe d’ONU Femmes au Conseil de sécurité

Lors du débat au Conseil de Sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité mardi, plusieurs personnalités, dont Sima Bahous, la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive d’ONU Femmes, ont constaté le recul mondial de la condition féminine, et appelé à un renouveau de l’engagement des Etats pour l’égalité des genres et la participation des femmes à la consolidation de la paix.



