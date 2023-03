Somalie : la FAO appelle à une hausse de l’aide humanitaire d’urgence

Si l’aide humanitaire a permis jusqu’à présent d’éviter des situations plus graves et de conjurer la famine dans certaines parties de la Somalie, des millions de Somaliens vivant en milieu rural continuent d’être confrontés à des défis sans précédent pour leur sécurité alimentaire, a alerté lundi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



