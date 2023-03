Emploi : inégalités hommes-femmes plus importantes que supposé, selon l’OIT

Les inégalités entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail sont plus importantes qu'on ne le pensait jusque-là et les progrès pour les réduire ont été d'une lenteur décevante au cours des deux dernières décennies, selon l’Organisation internationale du Travail (OIT).



Lire l'article complet