« Plus d’excuses » : Guterres appelle à révolutionner le soutien aux pays les moins avancés

Des dirigeants du monde entier sont réunis à Doha, au Qatar, pour une grande conférence des Nations Unies visant à accélérer le développement durable là où l'aide internationale est la plus nécessaire, à libérer tout le potentiel des pays les plus vulnérables du monde et à les mettre sur la voie de la prospérité.



