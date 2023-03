Afghanistan : le traitement des femmes par les Talibans s’apparente à « un apartheid »

La politique « intentionnelle et calculée des Talibans » consiste à répudier les droits fondamentaux des femmes et des filles afghanes et à les effacer de la vie publique, a fustigé lundi un expert indépendant des Nations Unies, soulignant que « cela peut s’apparenter à un crime de persécution sexiste, pour lequel les autorités peuvent être tenues pour responsables ».



