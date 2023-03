Afghanistan. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU doit prendre des mesures face aux « atteintes aux droits humains incessantes » commises par les talibans

par Amnesty International

Amnesty International appelle instamment les États membres de l'ONU à prendre des mesures en vue de mettre un terme à l'impunité et de veiller à ce que les victimes des violences des talibans obtiennent justice, alors que le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan présente son nouveau rapport à la



