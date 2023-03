En Haïti, le trafic d’armes aggrave les crises sécuritaires, selon l'ONUDC

Des armes à feu et des munitions de plus en plus sophistiquées et de gros calibre sont acheminées vers Haïti, frappée par la crise, révèle une nouvelle étude publiée vendredi par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).



Lire l'article complet