Iran. Frénésie d’exécutions et recours croissant à la peine de mort contre des minorités ethniques persécutées

par Amnesty International

Les autorités iraniennes ont exécuté au moins un homme arabe ahwazi, 14 Kurdes et 13 Baloutches à l’issue de procès d’une iniquité flagrante et ont condamné au moins une douzaine d’autres personnes à mort depuis le début de l’année, ce qui marque un recours croissant très inquiétant à la peine de mort comme moyen de répression contre […] The post Iran. Frénésie d’exécutions et recours croissant à la peine de mort contre des minorités ethniques persécutées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet