Les prix des produits alimentaires ont baissé en février pour le 11e mois consécutif

Malgré des prix du sucre au plus haut depuis six ans, les prix mondiaux des produits alimentaires ont légèrement décru en février pour le onzième mois consécutif, a annoncé ce vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), relevant aussi que les premières perspectives font état d’une forte récolte de blé en 2023.



