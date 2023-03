Famille royale, showbiz et paparazzi : les tabloïds, une histoire 100 % british

Le documentaire Harry & Meghan – sorti en décembre 2022 sur Netflix – dans lequel le couple détaille les raisons de son conflit avec le reste de la famille royale met en cause les médias britanniques et en particulier les tabloïds, taxés de harcèlement, et jugés en grande partie responsables du « Megxit » . Mais à quand remonte l’apparition de ces journaux à sensation, quel est leur mode de fonctionnement, et…