RD Congo/France : Faire des droits humains une priorité lors de la visite de Macron

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron et le président de la RD Congo Félix Tshisekedi au palais présidentiel de l'Élysée à Paris, le 12 novembre 2019. © 2019 Christian Liewig/Abaca/Sipa USA via AP Images Le président congolais Félix Tshisekedi et le président français Emmanuel Macron devraient discuter, à l’occasion de la visite de ce dernier le 4 mars prochain à Kinshasa, des enjeux urgents en matière de droits humains en République démocratique du Congo, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les discussions prévues devraient inclure la garantie que les élections…



