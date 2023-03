Myanmar. Les livraisons de carburant d’aviation se poursuivent, malgré les crimes de guerre commis par l’armée

par Amnesty International

Les livraisons de carburant d'aviation au Myanmar se poursuivent malgré les crimes de guerre perpétrés par l'armée, ont déclaré Amnesty International et Global Witness le 1er mars 2023, après avoir identifié de nouvelles entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. « Nous avons retracé l'origine de nouvelles cargaisons de carburant d'aviation qui ont probablement fini entre les mains […]



