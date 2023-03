L’aide sociale aux enfants diminue dans le monde entier, s’inquiète l’ONU

Le nombre d’enfants privés d’accès à la protection sociale a augmenté fortement entre 2016 et 2020, rendant près d’un milliard et demi de jeunes de moins de 15 ans vulnérables à la pauvreté, aux famines et aux discriminations, selon un nouveau rapport publié par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’UNICEF.



