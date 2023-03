Tunisie : Le Président intensifie les attaques contre l’indépendance judiciaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Allées et venues de visiteurs devant le Palais de Justice à Tunis, le 26 mai 2017. © 2017 Hassene Dridi/AP Images (Tunis) – Les autorités tunisiennes devraient immédiatement réintégrer les juges et les procureurs destitués arbitrairement par le président Kais Saied dans le cadre d'une campagne qu’il a qualifiée d’anti-corruption, et annuler toutes les mesures prises pour anéantir l'indépendance judiciaire, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le ministère de la Justice a refusé de réintégrer 49 magistrats – terme qui inclut à la fois les juges et les procureurs…



