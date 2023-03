Séismes : « Donnons une lueur d’espoir aux Syriens », plaide l’ONU

Devant le Conseil de sécurité, ce mardi, Martin Griffiths, chef de l’humanitaire de l’ONU, a décrit une situation d’urgence en Syrie après les séismes et Geir O Pedersen, Envoyé spécial pour la Syrie, a appelé à profiter de la mobilisation et de la solidarité démontrées par les Syriens et les acteurs internationaux pour tenter de trouver une solution aux profonds problèmes politiques du pays.



Lire l'article complet