Trinité-et-Tobago : Rapatrier les ressortissants détenus dans le nord-est de la Syrie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un adolescent trinidadien, âgé de 16 ans, regardait par la fenêtre du centre de détention de Houry, dans le nord-est de la Syrie, le 18 juin 2019. Il était l'un des huit membres de sa famille amenés en Syrie par son beau-père en 2014. © 2019 Sam Tarling (Port-d'Espagne, 28 février 2023) - Plus de 90 ressortissants de Trinité-et-Tobago, dont au moins 56 enfants, sont illégalement détenus dans des conditions mettant leur vie en danger alors que des suspects de l'État islamique (ISIS) et des membres de leur famille dans le nord-est de la Syrie, Human a déclaré Rights Watch…



