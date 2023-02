Séisme en Syrie et Türkiye : le chef du PAM décrit une « scène d’apocalypse »

Le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, David Beasley, a conclu une visite dans la région de Hatay, frappée par le tremblement de terre. Il a pu constater de visu « les dévastations inimaginables » causées par le séisme du 6 février. Quelque 18 millions de personnes ont été touchées dans le sud de la Türkiye et le nord-ouest de la Syrie ; des dizaines de milliers de vies ont été perdues et des millions de personnes sont privés de leurs logements, de leurs biens et de leurs moyens de subsistance.



