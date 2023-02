Tunisie : Une vague d'arrestations cible des détracteurs et des figures de l'opposition

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président tunisien Kais Saied, lors de la cérémonie de prestation de serment au siège du Parlement au Bardo, dans la banlieue de Tunis, le 23 octobre 2019. © 2019 Nicolas Fauque/Images de Tunisie/Abaca/Sipa USA via AP Images (Tunis) – Depuis le 22 février, les autorités tunisiennes ont arrêté trois personnes critiques à l’égard du président Kais Saied, portant à au moins 12 le nombre de personnalités publiques jugées critiques envers lui derrière les barreaux, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le président les a accusés d’être des « terroristes » et des…



