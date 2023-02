Agriculture : passer d’une durabilité faible à une durabilité forte

En 2022, les Pays-Bas ont pris une décision forte en matière d’agriculture durable. Très impopulaire auprès des agriculteurs hollandais , elle consiste à réduire drastiquement les rejets d’azote et les émissions de gaz à effet de serre issus du secteur agricole.Elle va se traduire concrètement par la fermeture et le démantèlement de certaines exploitations agricoles et le renoncement à des exportations sur les marchés mondiaux.