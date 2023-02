Royaume-Uni. La décision relative à la citoyenneté de Shamima Begum est « décevante »

par Amnesty International

Après l'annonce du rejet de l'appel interjeté par Shamima Begum auprès de la Commission spéciale des recours en matière d'immigration contre la déchéance de sa citoyenneté britannique, Steve Valdez-Symonds, directeur du programme Droits des réfugiés et des migrants à Amnesty International Royaume-Uni, a déclaré : « Cette décision est très décevante. « La ministre de l'Intérieur n'a pas […]



