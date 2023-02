Guatemala. La prisonnière d’opinion Virginia Laparra est en détention arbitraire depuis un an

par Amnesty International

Voilà maintenant un an que l’ancienne procureure et prisonnière d’opinion Virginia Laparra est privée arbitrairement de sa liberté à la suite de procédures pénales infondées et entachées d’irrégularités bafouant ses droits humains, a déclaré Amnesty International le 24 février 2023. « Il est extrêmement inquiétant de constater que les autorités guatémaltèques ont été incapables d’assurer les garanties […] The post Guatemala. La prisonnière d’opinion Virginia Laparra est en détention arbitraire depuis un an appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet