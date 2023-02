Philippines. Depuis six ans, la détention arbitraire de l’ancienne sénatrice Leila de Lima se poursuit

par Amnesty International

Amnesty International renouvelle son appel urgent aux autorités philippines pour qu'elles abandonnent les accusations forgées de toutes pièces contre la prisonnière d'opinion et ancienne sénatrice Leila de Lima et la libèrent immédiatement et sans condition, à la veille de sa sixième année de détention arbitraire. « Quelle parodie de justice de voir que Leila de Lima



