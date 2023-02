Syrie/Turquie. Les droits humains doivent être « au cœur de la réponse » aux séismes

par Amnesty International

La protection des droits humains doit être maintenue à la suite des séismes qui ont dévasté le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie les 6 et 20 février, souligne Amnesty International dans un nouveau rapport publié jeudi 23 février qui aborde les préoccupations relatives aux droits humains et les obligations des autorités en la […]



