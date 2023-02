Israël et Palestine : le chef des droits de l'homme de l'ONU inquiet de l'escalade de la violence

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s’est dit jeudi préoccupé par l'escalade de la violence en Israël et dans le territoire palestinien occupé après que 11 Palestiniens ont été tués et au moins 100 blessés à balles réelles lors d'une opération israélienne en Naplouse, suivie d'attaques à la roquette palestiniennes sur Israël et de frappes aériennes israéliennes sur Gaza.



