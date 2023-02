En visite en RDC, une responsable de l’ONU est alarmée par la situation dans l’Est

A l’issue d’une visite en République démocratique du Congo, une haute responsable de l’ONU s’est dit alarmée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, où le M23 et divers autres groupes armés, dont les ADF, la CODECO et le Zaire, continuent de mener des attaques brutales contre les civils.



Lire l'article complet