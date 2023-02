Ukraine. Un an après l’invasion russe, les droits des victimes doivent être au cœur de tous les efforts de justice

par Amnesty International

La communauté internationale doit élaborer un plan robuste afin de rendre justice aux victimes de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, a déclaré Amnesty International le 22 février 2023, un an après le début de l’invasion. Le 24 février 2022, les forces militaires russes ont lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, ce […] The post Ukraine. Un an après l’invasion russe, les droits des victimes doivent être au cœur de tous les efforts de justice appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet