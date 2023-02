Guerre en Ukraine : plus de 8.000 civils tués et aucun enfant épargné (ONU)

Plus de 8.000 civils ont été tués en un an de guerre en Ukraine et plus de 13.000 ont été blessés, a annoncé mardi le chef des droits de l’homme de l’ONU, déplorant le tribut « insupportable » payé par la population.



Lire l'article complet