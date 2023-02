Des dizaines de milliers de personnes arrivent en Éthiopie, fuyant les récents affrontements en Somalie, alerte le HCR

Plus de 60.000 Somaliens, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers la région Somali de l’Éthiopie au cours des dernières semaines pour échapper aux affrontements et à l’insécurité dans la ville de Laascaanood, dans la région de Sool, a alerté vendredi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Plus de la moitié d’entre eux sont arrivés en début de semaine.



