Azerbaïdjan. Le blocus du corridor de Latchine, qui met des milliers de vies en péril, doit être levé

par Amnesty International

Le blocus du corridor de Latchine met en danger la vie de milliers de personnes dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, a déclaré Amnesty International le 9 février 2023. Elle demande aux autorités azerbaïdjanaises et à la mission russe de maintien de la paix de débloquer immédiatement cette route et de mettre fin à la crise […] The post Azerbaïdjan. Le blocus du corridor de Latchine, qui met des milliers de vies en péril, doit être levé appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet